В Челябинске грузовик врезался в трамвай. Движение электротранспорта в Ленинском районе остановлено

Грузовой автомобиль врезался в трамвай в Ленинском районе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером сегодня, 22 ноября, около 18:00 на улице Новороссийской.
Грузовой фургон врезался в вагон трамвая, следовавшего в сторону конечной остановки «Улица Чистопольская». По данным ООО «ЧелябГЭТ», ДТП произошло между остановками «Школа» и «Завод металлоконструкций».
От удара отвалилась одна из дверей трамвая. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
Движение электротранспорта в сторону Чистопольской остановлено.
Челябинск, Виктор Елисеев
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