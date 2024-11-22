Мельница и кабак: в Челябинской области появились еще два объекта культурного значения

Научно-методический совет госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области включил в региональный перечень объектов, представляющих историческую, художественную или другую культурную ценность, еще два здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, первый объект – это бывшая мельница Белкина в селе Радиомайка Пластовского района. Само поселение появилось в конце XIX века как выселок казачьего Верхне-Санарского поселка и получило название Каменский. Через несколько лет троицкий предприниматель Белкин арендовал здесь участок и построил четырехэтажную паровую мельницу, установив самое современное для того времени оборудование ( например, двигатель для мельницы привезли из Миасса на 40 лошадях). Рядом были построены бараки для рабочих, постоялый двор и больница. Белкина мельница (как ее называли местные жители) проработала более 50 лет. Это единственное в регионе сохранившееся четырехэтажное здание из дикого камня. Правда, сейчас от мельницы остались только стены.

Второй объект, внесенный в региональный перечень, – дом Ширшова в Симе. Его построили в начале ХХ века, в которой обитал сын зажиточного купца Семен Ширшов с женой и восьмью детьми. Хозяева жили на втором этаже каменного дома, а на первом открыли обувную и швейную мастерские, а также кабак. После революции семью раскулачили и переселили в половину дома площадью 20 метров на соседней улице. В качестве компенсации зав экспроприированное здание переселенцам выдали повозку дров.

После войны в двухэтажном каменном доме располагалась артель «Урал». В 50-ые годы туда заселили учителей, работавших в соседней школе. А на излете СССР и в новое время там располагалась станция юных техников. В начале текущего года здание, расположенное в историческом центре Сима, решили снести. Местные общественники сумели отстоять особняк, доказав его культурную ценность.

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Челябинск, Софья Артемьева

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