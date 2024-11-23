23 – 25 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

23.11.2024, суббота

10:00 Челябинск – Проект «Взрослеем красиво» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)

10:30 Челябинск – Тренинг «Мамино счастье» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Областной литературный конкурс «Джалиловские чтения» (средняя общеобразовательная школа №81 им. Героя Советского Союза Мусы Джалиля, ул. Кулибина, 58)

11:00 Челябинск – Встреча клуба «Литературная мастерская»: «Новая литература Южного Урала: векторы развития и вызовы времени» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:30 Челябинск – Занятие «Лаборатории креативных профессий 2.0: мультипликатор» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Научно-популярная лаборатория в рамках XV Всероссийской конференции «Гороховские чтения» (Музейно-выставочный центр Исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100)

13:00 Челябинск – Встреча клуба любителей настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

14:00 Челябинск – Лекция цикла «Мир иконы: приоткрывая завесу»: «Иконография образов Иисуса Христа: основные типы» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

15:00 Челябинск – Открытый показ фильма В. Абдрашитова «Остановился поезд» (Центр исторического наследия ЮУЖД, ул. Железнодорожная, 11)

15:30 Челябинск – День матери для многодетных мам в клубе «Соната» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)

16:00 Челябинск – Занятие «Программирование игр на PYTHON» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Встреча аниме-клуба (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

24.11.2024, воскресенье

11:00 Челябинск – Областной литературный конкурс «Джалиловские чтения» (средняя общеобразовательная школа №81 им. Героя Советского Союза Мусы Джалиля, ул. Кулибина, 58)

14:00 Челябинск – Литературный вечер челябинского писателя Кирилла Алексеевича Шишова (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

14:00 Челябинск – Открытый показ фильма «Мамы», приуроченного ко Дню матери (кинотеатр «Победа», пр. Комсомольский, 34)

16:00 Челябинск – «Каменоломня»: вечер качественной поэзии, посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Гала-концерт открытого межрегионального вокально-хорового конкурса «Наша Родина Урал» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

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