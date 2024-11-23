В Челябинске мужчина набросился на школьников, отказавшихся играть с его сыном

В Челябинске житель дорогого ЖК напал на школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на спортивной площадке ЖК «Западный луч» и попал на запись камеры видеонаблюдения.

Мужчина, выйдя из подъезда, зашел на спортплощадку, где играли двое детей, и толкнул 10-летнего мальчика. «Сначала сын подумал, что взрослый подойдет с ними поиграть. У нас во дворе так делают: мужики иногда спускаются и с детьми играют, чтобы веселее мальчишкам было, – цитирует 74.ру отца пострадавшего. – Но тот мужчина, когда он подошел, ругался матом. Сын ему сделал замечание, тот его ударил, выпнул с площадки мяч, а потом начал угрожать расправой: «Поубиваю вас обоих». Мой сын теперь боится выходить на площадку!"

Родители перепуганных школьников обратились в полицию. Несдержанного челябинца задержали. Им оказался 42-летний безработный. Как объяснил горожанин, на ребят ему пожаловался сын. Но родители школьников причин для столь агрессивного поведения не видят: школьники просто отказались играть с незнакомым мальчиком, предложив ему поиграть с мячом на противоположной половине площадки.

На набросившегося на детей мужчину составили два административных протокола: по факту нанесения побоев и хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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