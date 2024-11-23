В Челябинской области полицейские открыли огонь по машине

Полиция открыла стрельбу под Магнитогорском в погоне за пьяным водителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, началось все в ночь с 22 на 23 ноября после отказа водителя автомобиля «Мазда 6», двигавшегося по улице Дружбы в Магнитогорске, остановиться по требованию инспекторов ГАИ.

Полицейские начали погоню с использованием световых и звуковых спецсигналов. К преследованию присоединился и ближайший экипаж ДПС.

Иномарка помчалась с превышением разрешенной скорости, проезжая перекрестки на запрещающий сигнал светофора. На территории Абзелиловского района госавтоинспекторы одного из экипажей ДПС сделали несколько прицельных выстрелов по колесам иномарки, остановив ее на восьмом километре автодороги.

Вид 29-летнего водителя явно свидетельствовал о том, что он пьян. Медосвидетельствование этот факт подтвердило.

Также выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и кражей. К тому же в салоне автомашины на пассажирском месте находился еще один 29-летний магнитогорец, ранее судимый за наркопреступление – он-то и был владельцем транспортного средства.

По выявленным фактам сотрудниками Госавтоинспекции составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

️Кроме того, в отношении пассажира «Мазды» сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

В настоящее время нарушители задержаны, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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