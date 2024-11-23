Коммунальные платежи южноуральцев взлетят на 18%

Челябинская область вошла в пятерку регионов с самыми высокими предельными индексами грядущего повышения стоимости коммунальных услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Российской Федерации утвердило индексы изменения размера коммунальной платы для регионов с 1 июля 2025 года. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина был опубликован на портале правовой информации в пятницу, 22 ноября.

Согласно распоряжению плата за коммуналку может вырасти на Южном Урале в среднем на 18%. При этом предельно допустимое отклонение для отдельных муниципалитетов установлено в 4,8%. По сути, это означает, что за отдельные коммунальные услуги жители ряда территорий Челябинской области с 1 юля следующего года станут платить на 22,8% больше.

Южный Урал вошел в пятерку российских регионов с самым высоким ростом коммунальных платежей. Компанию ей составили Мордовия (+18%), Северная Осетия – Алания (+19,1%), Кемеровская область – Кузбасс (+19,8%) и Пермский край (+21,1%).

Напомним, ранее ЦБ сообщил о том, что инфляция в октябре текущего года в регионе составила 7,46% в годовом выражении. Таким образом, рост коммунальных платежей в Челябинской области в следующем году может превысить темпы инфляции более чем вдвое, а в некоторых муниципалитетах – и втрое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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