Что это было?! «Трактор» терпит сокрушительное поражение от «Куньлуня»

Челябинский «Трактор» на домашней арене проигрывает пекинскому «Куньлунь Ред Стар» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к игре с одним из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги (китайский клуб занимал перед началом матча 11-е место в Западной конференции и 19-е в общей таблице регулярного чемпионата) челябинцы подошли явно спустя рукава.

Уже в начале встречи китайские армейцы открывают счет: на 3-й минуте Мартин Лефевр замыкает розыгрыш Цзян Фу и Колина Кэмпбелла. Правда, через три минуты Владимир Ткачев сравнивает счет. И на первый перерыв команды уходят при равенстве на табло.

Дальше начинается нечто непонятное. Статистика снова говорит в пользу «Трактора»: челябинцы больше бьют, в том числе бьют по воротам. Но шайба делает все, чтобы не пересечь линию.

А в третьей двадцатиминутке происходит самый настоящий разгром лидеров Востока. На 48-й минуте Рурк Шартье выводит китайский клуб вперед – 2:1. На 54-й минуте хозяева остаются вчетвером, и гости реализуют численное преимущество. Ян Дрозг делает на 56-й минуте встречи отрыв уже угрожающим – 3:1.

За три минуты до сирены челябинцы снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока, но и это им не помогает. В самом начале 58-й минуты Цзян Фу отправляет в пустые ворота «Трактора» четвертую шайбу.

1:4 – «Трактор» терпит сокрушительное поражение от одного из аутсайдеров КХЛ, а «Куньлунь» продляет свою победную серию до трех матчей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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