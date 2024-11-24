«Магнитка» начинает домашнюю серию уверенной победой над «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уверенно обыграл «Сидирь» из Новосибирской области – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы оправились от обидного поражения, которое потерпели в Астане от «Барыса», и домашнюю серию начали вполне уверенно.

Откладывать взятие ворот в долгие ящик не стали. И практически все вопросы хозяева решили уже в первом периоде.

На 6-й минуте Данила Юров с подачи Артема Минулина выводит «Магнитку» вперед – 1:0. А на 19-й минуте Даниил Вовченко увеличивает отрыв – 2:0.

Гости продолжают цепляться на игру и в середине встречи возвращают интригу. После точного удара Алексея Яковлева на 31-й минуте счет становится 2:1 в пользу хозяев.

Но отдавать победу сегодня магнитогорцы не планируют. И на 55-й минуте матча Денис Зернов ставит точку – 3:1, уверенное начало домашней серии «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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