Родственникам южноуральца, погибшего на СВО, привезли чужое тело

Из-за ошибки с доставкой гроба похороны полицейского из Агаповского района не состоялись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники полицейского из Агаповского района, погибшего в зоне проведения СВО, вынуждены были перенести его похороны, так как накануне выяснилось, что во время транспортировки гроба произошла страшная ошибка.

Тело южноуральца, служившего до ухода на СО участковым уполномоченным полиции, привезли в цинковом гробу. Перед похоронами мать и сестра попросили вскрыть гроб. Тогда-то они и узнали о чудовищной ошибке.

«К ужасу родных, внутри оказалось тело другого военнослужащего, – пишет «Верстов.Инфо». – По документам выяснилось, что это молодой парень из поселка Тюмени».

Родственники связали с родными погибшего бойца. Те рассказали, что гроб не вскрывали, но похорон еще не было. Тюменским полицейским направили фотографию южноуральца, чтобы они смогли его опознать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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