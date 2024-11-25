В мэрии Челябинска начались чистки

Два вице-мэра Челябинска ушли в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два заместителя главы Челябинска уходят из мэрии. Об этом градоначальник Алексей Лошкин сообщил в ходе традиционного аппаратного совещания.

В отставку ушли вице-мэр по экономическим вопросам Игорь Постнов, а также заместитель главы города по строительству Александр Перемыкин.

На место перемыкина заступает (пока в статусе «и.о.") один из участников конкурса на должность градоначальника Владимир Шамне, до этого времени возглавлявший Калининский район. Напомним, в районную администрацию г-н Шамне ушел в декабре 2022 года как раз из кресла вице-мэра по строительству, которое занимал с 2019 года.

Исполнять обязанности Калининского района будет Алексей Аксенов. Временным руководителем Курчатовского района после отставки Сергея Аксенова, произошедшей на прошлой неделе, стал Константин Мотыгин. Ранее оба занимали должности замглавы района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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