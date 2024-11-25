Спортсменка из Челябинской области завоевала золото чемпионата мира по универсальному бою

Южноуральские спортсмены принесли в копилку сборной России три медали чемпионата мира по универсальному бою.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат и первенство мира по универсальному бою в дисциплине «средства защиты» проходили в Узбекистане с 22 по 24 ноября.

Турнир собрал 380 спортсменов из 25 стран мира.

Бойцы Челябинской области, выступающие за сборную России, завоевали 3 медали.

Чемпионкой мира стала Мария Саночкина (комплексная спортивная школа города Челябинска).

Серебряную медаль завоевала Анастасия Фирстова (военно-патриатический клуб «Рубеж», Нагайбакский район). Бранза – на счету Ивана Андреева (ВПК «Сармат», Магнитогорск).

Челябинск, Виктор Елисеев

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