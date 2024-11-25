В Челябинске готовят к открытию больше полусотни елочных базаров

Новогодние базары начнут работу в Челябинске на следующей неделе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начать подажу зеленых красавиц в Челябинске планируется со 2 декабря. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин.
«Со следующей недели начнут работу новогодние базары», – рассказал чиновник.
В общей сложности в столице Южного Урала планируется открытие порядка 60 елочных базаров. Больше всего точек заработает в Курчатовском районе, самом густонаселенном жилом массиве областного центра.
Мэр напомнил своим подчиненным, что в прошлом году некоторые предприниматели «забыли» убрать за собой, и поручил проследить за этим. Также под особый контроль городские власти намерены взять продажу пиротехнических изделий.
Челябинск, Виктор Елисеев
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