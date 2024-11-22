ММК представил лучшие социальные практики руководителям металлургических предприятий

Современные практики реализации социальных программ обсуждают на семинаре-совещании руководителей и специалистов по соцвопросам предприятий металлургической отрасли, проходящем на конференц-площадке одного из санаториев ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Масштабное отраслевое мероприятие, организованное ММК и Корпорацией Чермет, собрало на озере Банном более 130 участников из 50 компаний, среди которых предприятия чёрной и цветной металлургии, других отраслей промышленности, а также провайдеры социальных услуг, представители страхового бизнеса и негосударственных пенсионных фондов.

В фокусе внимания участников двухдневного мероприятия – лучшие практики медицинского обеспечения сотрудников и здорового образа жизни, поддержки работников с детьми и организации отдыха трудящихся, развития территорий присутствия и промышленного туризма, реализации корпоративных пенсионных программ и развитие территории присутствия.

Первая сессия семинара была посвящена опыту социальной работы ММК. Представители крупнейшего предприятия отрасли рассказали о социальном пакете компании, профильных объектах комбината и благотворительных программах. Отдельный акцент на корпоративном проекте «Лидеры здоровья», направленном на мотивацию работников к систематическим занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни. Участникам семинара также представили уникальный проекте развития комфортной городской среды – городском курорте «Притяжение».

В рамках семинара его участники познакомились с социальными объектами в районе озера Банного – санаторием, горнолыжным центром и гостевым комплексом «Экодеревня». 22 ноября в программе большая экскурсионная программа по нескольким маршрутам на выбор – посетить промышленную площадку ММК, совершить обзорную экскурсию по Магнитогорску, побывать в «Притяжении», горнолыжном курорте Абзаково.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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