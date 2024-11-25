Челябинское предприятие выпустило в оборот молоко и кефир без проверки на содержание лекарственных веществ

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительными декларации о соответствии на питьевое молоко и на кисломолочные продукты известного челябинского предприятия по переработке молока.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, речь идет об ООО «Афанасьевский маслозавод им. А. Никитина».

«При анализе ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Цербер», «Меркурий», «Сирано» и ФГИС Росаккредитации установлено, что молокоперерабатывающие предприятие оформило декларации о соответствии на основании протоколов лабораторных испытаний, в которых указаны результаты санитарно-гигиенических исследований на физико-химические показатели (кислотность, массовая доля белка, массовая доля жира, плотность), микробиологических исследований (Listeria monocytogenes, S.aureus, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы).

В соответствии с требованиями, установленными Техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», для подтверждения качества и безопасности пищевой продукции необходимо проводить лабораторные исследования допустимых уровней содержания потенциально опасных веществ (левомицетин, препараты тетрациклиновой группы, стрептомицин, пенициллин).

Таким образом, предприятие провело неполный спектр исследований продукции на безопасность, но оформило декларации о соответствии», – сообщили в пресс-службе.

На основании этого Управление Россельхознадзора 13 ноября выдало ООО «Афанасьевский маслозавод им. А. Никитина» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а 21 ноября признало недействительными у предприятия декларации на молоко питьевое пастеризованное «Башкирское», молоко восстановленное «Башкирское» из сухого молока пастеризованное и на кефир.

Челябинск, Павел Зварзин

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