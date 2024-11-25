На Южном Урале растет число вакансий с удаленным режимом работы

В Челябинской области растет число вакансий с удаленным режимом работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный формат стал набирать популярность в связи с пандемией коронавируса. Когда инфекция стала менее опасной, часть работодателей не стала возвращать сотрудников в офис, сэкономив на организации рабочего процесса.

По данным аналитиков портала Hh.ru, за последние 5 лет число вакансий для удаленщиков выросло почти в 9,5 раз. Например, в текущем году на портале было опубликовано 16,5 тысяч подобных предложений от южноуральских работодателей. Но в общей массе вакансий доля удаленки пока не велика – всего 7%.

Чаще всего работу вне офиса предлагают специалистам из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» – 35% от всех вакансий в данном сегменте подразумевают удаленную занятость.

На втором находится сфера страхования (30% вакансий), на третьем – IT (25%). Кроме того, удаленщики часто требуются в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи, обслуживание клиентов», «Управление персоналом, тренинги», «Финансы, бухгалтерия» и «Наука, образование».

Челябинск, Софья Артемьева

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