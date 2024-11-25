Челябинская область осталась в аутсайдерах рейтинга ЗОЖ

Южный Урал занял 78-е место рейтинга российских регионов приверженности населения здоровому образу жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни опубликовал сегодня, 25 ноября, РИА «Новости».

По данным исследования, Челябинская область набрала по итогам 2023 года 43,6 балла (+3,4 балла к 2022 году). Это один из худших показателей в УрФО и в России в целом.

Многолетними лидерами рейтинга остаются регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых строчки заняли Дагестан (99,1 балла), Чечня (95,5) и Кабардино-Балкария (87,8).

В пятерку аутсайдеров вошли Еврейская автономная область (24,6 балла), Камчатский край (32,6), Магаданская область (34,0), Хакассия (39,6) и Забайкальский край (40,8).

Недалеко от пяти худших оказалась Челябинская область: регион занял 78-е место из 85, опустившись на одну строчку по сравнению с 2022 годом.

Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал тоже не блещет, занимая предпоследнее место. Хуже ситуация только в Ямало-Ненецком автономном округе (41 балл и 80-е место).

Лидером в УрФО является Тюменская область (63,5 балла, 47-е место). Далее с незначительным отставанием идут Ханты-Мансийский автономный округ (61,4 балла, 56-е место) и Курганская область (61,2 балла, 57-е место) и Свердловская область (59 баллов, 63-е место в общероссийском рейтинге по приверженности ЗОЖ).

Впрочем, весьма прохладное отношение южноуральцев к здорому образу жизни вполне объяснимо. Несмотря на бодрые отчеты чиновников, возможностей заняться спортом у жителей Челябинской области не так уж много. И дело даже не столько в отсутствии спортивных объектов, сколько в серьезных сложностях на пути к ним. Так, еще в начале ноября текущего года челябинцы стали жаловаться на неудовлетворительное состание тротуаров. Дорожки покрылись слоем льда, и пешеходам стало уже не до здорового образа жизни – здесь бы просто здоровье сохранить и руки ноги оставить в целости.

Не все хорошо и с местами, где можно заняться физической культуры без дополнительных затрат. Еще недавно южноуральцы могли поиграть в футбол или волейбол на школьных стадионах. Но увлеченные борьбой с террористической опасностью образовательные учреждения все больше ограждают свою территорию от проникновения посторонних. В итоге появившаяся еще десятилетия назад спортивная инфраструктура ветшает, а местные жители, опасаясь претензий со стороны сотрудников школ, стараются на стадионы лишний раз не заглядывать.

Да и состояние школьных стадионов не всегда вдохновляет на спортивные подвиги. Например, в копейской школе №23, по словам местных жителей, более или менее в порядке лишь беговая дорожка да заасфальтированная баскетбольная площадка. Занимающее же значительную часть площадки футбольное поле давно уже зарастает травой. Так что в футбол здесь если и играют, то очень и очень редко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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