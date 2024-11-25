Главный ледовый городок Челябинска обойдется почти в 1,5 раза дороже прошлогоднего

Главный ледовый городок Челябинска обойдется бюджету почти в 1,5 раза дороже, чем в год назад.

Кaк передaет корреспондент РИА «Новый День», мэрия вновь заключила договор на строительство городка на площади Революции с ООО «Уральский лед» из Екатеринбурга.

Напомним, этот же подрядчик создавал ледовые композиции и горкив центре Челябинска в 2022 году (за 10 млн рублей) и в 2023 (за 15 млн рублей). В этом году за городок придется заплатить 19,4 млн.

Напомним, темой для ледяного оформления горожане выбрали «Остров сокровищ». Перед подрядчиком поставлены задача создать на площади Революции джунгли, замерзший водопад, лабиринты «Деревня туземцев», «Сафари», «Три кита», шесть горок, одна из которых будет выполнена в форме корабля, а также героев одноименного советского мультфильма, туземцев и морское чудовище.

Работа должна быть завершена к 26 декабря. Кроме того, подрядчик будет обслуживать городок до 20 февраля 2025 года, а потом до 1 мaртa демонтирует все конструкции.

Челябинск, Софья Артемьева

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