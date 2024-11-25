В Челябинске легковушка влетела в толпу пешеходов. Водитель скрылся

На северо-западе Челябинска автомобиль врезался в пешеходов, стоявших на тротуаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 25 ноября, на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения.

На записи видно, как легковой автомобиль на скорости врезается в толпу пешеходов, стоящих в ожидании зеленого сигнала светофора. Не сбавляя скорости, машина сбивает нескольких человек и дорожный знак, после чего удаляется, увеличив скорость. По словам очевидцев, под удар автомобиля попала, в том числе, женщина с коляской.

В результате ДТП повреждения могли получить не меньше четырех человек, включая ребенка. Двоих пешеходов в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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