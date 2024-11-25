В главном детском парке Челябинска открывается каток под открытым небом

В Челябинске стартует ледовый сезон.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 30 ноября, в парке имени Валентины Терешковой состоится открытие ледового катка.
В 17:00 зрителей ждет музыкально-развлекательная программа: шоу фигуристов, конкурсы и подарки.
Первый сеанс массового катания 30 ноября начнется в 18:00, второй сеанс в 20:00, третий сеанс в 22:00.
В последующем сеансы будут проходить:
12:00-13:30 – сеанс катания (со вторника по пятницу сеанс бесплатный);
13:30-14:00 – технический перерыв;
14:00-15:30 – сеанс катания;
15:30-16:00 – технический перерыв;
16:00-17:30 – сеанс катания;
17:30-18:00 – технический перерыв;
18:00-19:30 – сеанс катания;
19:30-20:00 – технический перерыв;
20:00-21:30 – сеанс катания;
21:30-22:00 – технический перерыв.
Дополнительный сеанс в пятницу, субботу и праздничные дни – 22:00-23:00.
По понедельникам каток будет закрыт на профилактические работы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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