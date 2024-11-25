В Челябинске задержали водителя, сбившего пять человек на тротуаре

Челябинцы помогли задержать водителя, устроившего жуткое ДТП на северо-западе города.
Как уже сообщал РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 25 ноября, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина.
Автомобиль BMW X6 врезался в группу пешеходов, ждавших зеленого сигнала светофора, и покинул место ДТП, увеличив скорость. В результате аварии пострадали пять человек, включая маленького ребенка, которого мать везла в детской коляске.
Несколько машин бросились за лихачем и смогли остановить его недалеко от перекрестка улиц Чичерина и 250-летия Челябинска. Челябинца передали полицейским. По предварительной информации, он был пьян.
Прокуратура города поставила под контроль ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения.
По информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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