Движение в Ленинском районе Челябинска ограничили

Движение по улице Славянской в Челябинске временно ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

Движение ограничили с 25 ноября до окончания работ в районе дома №1 по улице Славянской по правой полосе при движении в сторону улицы Кронштадтской.

Работы ведет МУП «ПОВВ».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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