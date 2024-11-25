Движение в Ленинском районе Челябинска ограничили

Движение по улице Славянской в Челябинске временно ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.
Движение ограничили с 25 ноября до окончания работ в районе дома №1 по улице Славянской по правой полосе при движении в сторону улицы Кронштадтской.
Работы ведет МУП «ПОВВ».
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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