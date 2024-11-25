У челябинцев вновь может позеленеть вода в кранах

В ближайшие дни в двух районах Челябинска вода может позеленеть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», компания продолжит проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью специального красителя.

Испытания пройдут 26 и 27 ноября в Советском и Центральном районах.

«Испытания сетей с помощью красителя – широко применяемый способ выявления мест повреждений тепловых сетей и неплотности бойлеров нагрева горячей воды. Ярко-зеленый цвет подкрашенной воды легко обнаружить и оперативно устранить неисправность», – отметили представители гарантирующего поставщика.

Ранее предприятие проводило проверку теплосетей в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

По итогам проверки выявлено 37 многоквартирных жилых домов с неисправными бойлерами горячей воды. Для нормальной работы бойлеров управляющим организациям, обслуживающим их, необходимо провести ремонт коммуникаций, отметили в компании.

Так же во время проведения мероприятия были выявлены утечки на распределительных тепловых сетях, эксплуатирующихся АО «УСТЭК-Челябинск» с 1 ноября. Всего насчитывается 15 повреждений. Выявленные утечки устранены эксплуатационным персоналом предприятия.

Жителей и гостей города, обнаруживших выход теплоносителя на поверхность или другие ситуации, связанные с нарушением состояния теплосетей в зоне 01, просят незамедлительно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246-00-00 и 246-72-73 для своевременного реагирования и быстрого устранения повреждений службами теплоэнергетической компании. А также в управляющие организации или в аварийные службы районов, города Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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