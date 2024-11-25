На Южном Урале резко похолодает

Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ночью 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до -19 градусов по Цельсию.

«Конец осени и начало зимы – самый сложный и опасный период для всех участников дорожного движения. Он характеризуется нестабильностью погодных условий, поэтому водителям и пешеходам в этот период нужно быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Водителям необходимо помнить о соблюдении дистанции и боковом интервале между автотранспортом, в плохую погоду обязательно включать фары и противотуманные фонари, в условиях недостаточной видимости и при приближении к пешеходному переходу – снижать скорость.

Автомобилистов, выезжающих на загородные трассы, призывают быть максимально внимательными, руководствоваться дорожно-знаковой информацией и правилами дорожного движения, с осторожностью совершать сложные и опасные маневры, убедившись в безопасности.

«По возможности воздержитесь от выезда на загородные трассы и учитывайте информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута, – обращаются к водителям представители ГАИ. – Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения».

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути рекомендуется обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02 (102).

Челябинск, Виктор Елисеев

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