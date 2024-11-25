В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту наезда BMW X6 на пешеходов

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешеходов на островке безопасности.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла сегодня, 25 ноября, на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Автомобиль BMW X6 на скорости врезался в группу пешеходов, стоящих в ожидании зеленого сигнала светофора. Не сбавляя скорости, машина сбила нескольких человек и дорожный знак, после чего удалился, увеличив скорость. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок, который в момент наезда находился в коляске.

По данным областного минздрава, двух пострадавших направили на амбулаторное лечение, еще двое взрослых и малыш остаются в больнице.

Водителя задержали. Выяснилось, что 47-летний предприниматель, торгующий хлебом, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП СУ СКРФ по Челябинской области возбудило уголовное дело (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Процесс контролирует прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

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