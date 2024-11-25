Представители Генеральной прокуратуры РФ проводят в Челябинске прием граждан

Представители Генеральной прокуратуры России 26 и 27 ноября проведут в Челябинске прием граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», личный прием граждан будет организован в здании областной прокуратуры на улице Карла Маркса – 76. Регистрация желающих попасть на прием будет вестись по адресу улица Карла Маркса – 78. При себе нужно иметь паспорт.

Напомним, что представители Генпрокуратуры работают в регионе с начала месяца. Поводом для их визита стали события в Коркино.

Сроки и план их работы не афишировались. А инсайдеры утверждали, что цель визита – масштабная ревизия региональных и муниципальных властей за период с 2019 года. Предполагалось, что прокуроры побывают в большинстве муниципалитетов Челябинской области, встретившись не только с представителями органов местного самоуправления, но и с жителями.

Челябинск, Павел Зварзин

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