26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск



26.11.2024, вторник

• 11:00 Челябинск – Пресс-конференции «Организация и проведение работ по поиску пропавших граждан на территории Челябинской области» (Ресурсный центр в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий Челябинской области, ул. Могильникова, 107)

• 14:00 Челябинск – «Школа Медицинского Бизнеса» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

• 15:00 Челябинск – Презентация книги «50 лучших коллективов Челябинской области» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, Изумрудный зал)

• 16:00 Челябинск – Открытое заседание Совета Ассоциации «Южный Урал без наркотиков» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

• 17:30 Челябинск – «Поле нечитаное»: обсуждение романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)

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