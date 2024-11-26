Пригород Челябинска остался без светофоров

Из-за масштабного сбоя перестали работать светофоры в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, часть светофоров на территории городского округа находятся в режиме «желтого мигающего сигнала».

Причиной затруднений в работе стал сбой в программном обеспечении в системе управления светофорными объектами.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения, убедительная просьба во время движения соблюдать знаки приоритета. В настоящее время ведутся мероприятия по устранению сложившейся ситуации. В ближайшее время работоспособность светофорных объектов будет восстановлена», – заявили представители городских властей.

Между тем, жители Копейска сообщают о первых авариях. Одна из них произошла около часа назад на улице Хохрякова в центре города. Связана ли она с отключением светофорных объектов, неизвестно.



Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube