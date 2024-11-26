В Челябинской области студентка оставила новорожденного в мусорном контейнере

Мертвого младенца нашли на мусорке в Пласте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшую пятницу, 22 ноября, в Пласте.

На контейнерной площадке рядом с учебным городком обнаружили тело новорожденной девочки. «Несовершеннолетняя, проживающая в общежитии учебного городка, самостоятельно родила ребенка, после чего выбросила новорожденную девочку в мусорный контейнер», пишет местное издание «Знамя Октября».

Следственный отдел СКР по Южноуральску, Увельскому и Пластовскому районам начал проверку.



Челябинск, Виктор Елисеев

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