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Вторник, 26 ноября 2024, 10:23 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области студентка оставила новорожденного в мусорном контейнере

Мертвого младенца нашли на мусорке в Пласте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшую пятницу, 22 ноября, в Пласте.

На контейнерной площадке рядом с учебным городком обнаружили тело новорожденной девочки. «Несовершеннолетняя, проживающая в общежитии учебного городка, самостоятельно родила ребенка, после чего выбросила новорожденную девочку в мусорный контейнер», пишет местное издание «Знамя Октября».

Следственный отдел СКР по Южноуральску, Увельскому и Пластовскому районам начал проверку.


Челябинск, Виктор Елисеев

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