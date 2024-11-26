«Евразийские ворота»: форум ЧелГУ укрепляет российско-казахстанское приграничное сотрудничество

В Костанайском филиале Челябинского государственного университета прошёл II Международный иммерсивный форум «Евразийские ворота», который второй год объединяет представителей органов власти, бизнес-кругов, общественности, деятелей культуры и искусства, образования, экологии для обсуждения актуальных проблем приграничных территорий. Форум был организован накануне официального визита Владимира Путина в Казахстан на саммит государств ОДКБ в Астане, который должен состояться 27 ноября.

«Евразийские ворота» открыл ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Он подчеркнул растущую популярность мероприятия, отметив интерес к участию в следующем году представителей Китая.

«Действительно, Российская Федерация и Республика Казахстан – это не просто надёжные партнёры, но и самые настоящие друзья. У нас общая история, общая культурная база, общий фундамент, общий культурный и национальный код. Мы все вместе живём на этой земле. Недаром, президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев регулярно сверяют часы и такты жизни наших государств, – говорит Сергей Таскаев. – Прошлый форум у нас прошёл в очень тёплой дружеской обстановке, образовалась масса контактов и, вы знаете, форум уже живёт своей жизнью. У нас в ЧелГУ была большая делегация из КНР. Я был достаточно серьёзно удивлён, когда они сказали, что мы знаем, что вы нас сейчас покинете, вы едете в Казахстан, вы проводите этот форум, мы хотим принять участие в третьем форуме со своими треками, со своими проблемами и вместе с вами их обсуждать, потому что проблемы-то у нас на самом деле общие».

Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер направил приветственный адрес участникам форума, где выразил уверенность в необходимости усиления межрегиональной промышленной кооперации и всестороннего сотрудничества:

«Правительство Челябинской области совместно с бизнесом и научно-образовательными центрами активно продвигает идеи международного сотрудничества, прежде всего, в рамках интеграционных объединений дружественных стран – Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Активно развиваем в регионе отделение Национального центра народной дипломатии ШОС. Особые отношения связывают нас с Республикой Казахстан, где в Костанае почти четверть века успешно действует филиал Челябинского государственного университета – самый крупный российский вуз в стране».

Заместитель акима Костаная Мажит Шуленов также подчеркнул важное значение филиала ЧелГУ для региона и отметил, что многие его выпускники работают в ключевых отраслях казахстанской экономики.

«Я рад от имени акима города приветствовать участников этого форума, уже второго форума, который проходит в Костанае и который проводит филиал одного из крупнейших авторитетных вузов России, – отмечает Мажит Шуленов. – Я бы хотел отметить некоторые интересные факты, которые показывают авторитет этого вуза в нашей области. Около 13 тысяч выпускников закончило его, 80% этих выпускников осталось у нас в Казахстане. Львиная доля этих выпускников работают в правоохранительных органах, банках и государственных структурах. Это свидетельствует о том, что здесь очень серьёзный профессорско-преподавательский состав, дают серьёзные знания, которые выпускники используют в дальнейшей жизни».

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт поблагодарил за приём и отметил тесные торговые связи между двумя областями, сходство их климата и экономического уклада.

«У нашего региона много общего с Костанайской областью Республики Казахстан: схожие природно-климатические условия, культурно-исторические ценности, структура экономики, цели и задачи развития наших регионов. И это объективно, мы соседи и живём на сопредельных территориях», – отметил Андрей Шмидт.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Павлов и Яна Лантратова были единодушны в том, что Костанайская и Челябинская области имеют много общего и форум – ответ на глобальные вызовы, которые могут разрушить идею добрососедства.

«В мире, где геополитическая напряжённость растёт, старые союзы распадаются, важно не просто поддерживать дружбу между нашими народами, но и отстаивать её, как самую важную драгоценность, – уверена Яна Лантратова. – Силами только правительства и высокопоставленных дипломатов уже не обойтись. Здесь на первый план выходят инициативы снизу, когда обычные люди, общественники, предприниматели, учёные, культурные деятели показывают пример того, как нужно вести диалог. Нам выпала возможность взять на себя ответственность за будущее наших стран, предложить новые подходы и идеи».

В этом году форум работал по следующим трекам: опыт России и Казахстана в образовании, взаимодействие СМИ, развитие культуры и экономических связей в контексте приграничного сотрудничества, экологические проблемы.

Одним из самых многочисленных стал трек «Путь звёзд», на котором эксперты обсуждали роль высшего образования в современном мире. Участники обсуждали, как университеты России и Казахстана создают устойчивые комьюнити для научных исследований, дополнительное и инклюзивное образование, приграничные зоны в эпоху интеллектуально-цифровой трансформации. Много сообщений было посвящено искусственному интеллекту в образовательном процессе.

В треке «Путь слова» говорили о взаимодействии СМИ и электронных медиа в рамках приграничного сотрудничества, личном бренде, о том, как свободный подход в журналистике привлекает зрителей на цифровых платформах, создании творческих видеопроектов в полиэтнических учебных группах со студентами и магистрантами из стран Азии и России.

Трек «Путь хлеба» стал площадкой для обсуждения вопросов сохранения историко-культурного наследия через создание международных проектов, работы архивов двух стран с целью популяризации и использования информации в научных целях, реконструкции казахского традиционного мужского костюма, работы областных общественных организаций, а также новых культурных форматов ресторанного бизнеса.

Развитие экономических связей в контексте укрепления приграничного сотрудничества обсудили на треке «Путь шёлка». Спикеры говорили об интеграции образования, науки и бизнеса, оплате труда, проблемах развития зернового рынка Евразийского экономического союза, этническом туризме.

Трек «Путь воды» был посвящён экологическим проблемам приграничных территорий. Прозвучали сообщения об изучении эффективности естественного зарастания железорудных отвалов, качестве окружающей среды по итогам мониторинга, отчистке водных объектов, экологических и медицинских типах погоды.

«В этом году форум вырос количественно и качественно, – отмечает директор Костанайского филиала ЧелГУ Наталья Нализко. – На треках не только прошли обсуждения проблем приграничных территорий, но и были достигнуты некоторые договорённости. Например, создание онлайн-площадки для общения журналистов двух стран для более оперативного донесения информации. Кроме того, было решено заключить несколько меморандумов о сотрудничестве между образовательными организациями и предприятиями. Надеюсь, что первые из них мы подпишем уже в декабре».

Также в рамках форума прошла коворкинг-встреча с директором Международного института интеграции социально-гуманитарных исследований «Интеллект Орда», профессором, автором академической истории Казахстана Саттаром Мажитовым. Темой встречи стала «История в условиях цифровизации». Спикер обратил внимание на важность изучения истории, культуры добрососедства наших народов.

«Мы сегодня должны говорить об исторической памяти, об этом должны задуматься правители. Особенно это важно в рамках межгосударственного сотрудничества. Сохранение исторической памяти должно стать главной задачей современных историков. Очень важно уметь созидать. Это в отличие от цифровизации позволяет человеку создавать что-то новое, – отмечает историк. – Сегодня важно понять, что современный историк активно использует межпредметные связи, даже внутри самой истории. Подготовить учебник по истории невозможно без знания культурологии, экономики, политики и пр. Очень сложно запомнить некоторые исторические имена, даты, но не это главное в изучении истории. Сегодня очень важно понять, что историк, история и историческое образование – это триада, которая может состояться только тогда, когда будут реализовываться морально-нравственные принципы. Будет иметь место преемственность поколений. Необходимо создавать платформы для специалистов гуманитарного знания».

По итогам встречи участники обсудили создание исследовательской платформы с участием преподавателей ведущих вузов регионов Казахстана и России для реализации совместных научных проектов.

Формат форума иммерсивен, что означает погружение участников в культуру и традиции двух стран. Так, в мероприятии приняли участие фольклорные ансамбли ЧелГУ «Горица» и «Мурава», а также Костанайский русский драматический театр. Интерактивные площадки работали на каждой секции: кофе-брейки с традиционными блюдами России и Казахстана, тематические фотозоны погрузили в атмосферу двух приграничных территорий.

Организаторами форума выступают Челябинский государственный университет, АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий.

Фото Маргариты Нализко и Абая Абдиманова

Челябинск, Софья Артемьева

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