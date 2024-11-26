Прокуратура не смогла вернуть деньги, полученные застройщиком из Миасса за проект, реализованный с нарушением закона

Суд не стал взыскивать 69 миллионов рублей с компании экс-депутата из Миасса за сделку, заключенную с нарушением антимонопольного законодательства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области отклонил иск прокуратуры региона к строительным компаниям из Миасса «Трест Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
Надзорное ведомство требовало взыскать с застройщиков солидарно 69,1 миллиона рублей в качестве дохода, полученного в результате картельного сговора.
Дело касается электронных торгов, состоявшихся на приобретение в муниципальную собственность 59 квартир путем участия в долевом строительстве в 2018 году. Жилье предназначалось для переселения в него жителей домов в Златоусте, признанных ветхо-аварийными.
На участие в аукционе заявились две строительных компании – «Трест Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп». Как выяснила впоследствии антимонопольная служба, организации заключили антиконкурентное соглашение. В рамках договоренностей «Би.Ай.Ди Групп» должна была первой предложить свою цену, после чего «Тресту Уралавтострой» достаточно было снизить стоимость договора не более чем на 0,5%. Так как дальше участники торговаться не собирались, победителей признали строительный трест.
Компания передала мэрии Златоуста 59 квартир, получив за это 69,1 миллиона рублей.
Позиция антимонопольщиков была однозначной: речь идет о картельном сговоре. В итоге прокуратура потребовала признать договор ничтожным, а выплаченные «Тресту Уралавтострой» деньги вернуть. В суде надзорное ведомство не забыло упомянуть и о том, что обе компании связаны с бывшим депутатом Законодетельного собрания Челябинской области Валиханом Тургумбаевым.
Однако на прошлой неделе суд иск отклонил. Судьи согласились с позицией ответчиков, настаивавших на истечении срока давности.
Кроме того, в судебном заседании отметили, что сам контракт на долевое строительство прокуратурой не оспаривался. Претензии были только к тому, что он был заключен в результате картельного сговора. Но доказать, что картель принес какой-то доход его участникам, прокуратура не смогла.
В итоге суд отказал в иске прокуратуры. Это решение может вступить в силу, если не будет оспорено в течение месяца.
Челябинск, Виктор Елисеев
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