В Сатке вынесли приговор завотделением больницы, присвоившей деньги пациентов

Заведующая отделением больницы Сатки получила срок за присвоение денег пациентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал заведующую отделением ГБУЗ «Областная больница г. Сатка» виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что в период с октября 2023 по январь 2024 года женщина при оказании платных медицинских услуг не вносила в кассу больницы полученные деньги и не заполняла соответствующую документацию. В итоге переданные ей пятью пациентами около 30 тысяч рублей она оставила себе.

Саткинка вину признала полностью, раскаялась и добровольно возместила причиненный материальный ущерб.

Суд приговорил ее к 2 годамт лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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