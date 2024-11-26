В Сатке вынесли приговор завотделением больницы, присвоившей деньги пациентов

Заведующая отделением больницы Сатки получила срок за присвоение денег пациентов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал заведующую отделением ГБУЗ «Областная больница г. Сатка» виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.
В суде установлено, что в период с октября 2023 по январь 2024 года женщина при оказании платных медицинских услуг не вносила в кассу больницы полученные деньги и не заполняла соответствующую документацию. В итоге переданные ей пятью пациентами около 30 тысяч рублей она оставила себе.
Саткинка вину признала полностью, раскаялась и добровольно возместила причиненный материальный ущерб.
Суд приговорил ее к 2 годамт лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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