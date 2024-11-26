Челябинцы смогут подключиться к мобильному оператору в новых мультицентрах

Для челябинцев открылись новые точки подключения к мобильному оператору.

Сим-карты «Мегафона» теперь можно приобрести в сети мультицентров «Связь.ON», расположенных в 28 регионах Российской Федерации, в том числе и в Челябинской области. «Мегафон» стал первым сотовым оператором страны, к которому можно подключиться в розничных точках нового ритейлера.

Согласно достигнутым договоренностям, возможность подключиться появилась с этой недели в более чем 140 мультицентрах «Связь.ON», а также на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут доступны сим-карты с саморегистрацией или в виде пакетного предложения вместе со смартфоном.

Товары оператора попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.

«Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом – привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи», – рассказывает Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».

«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» – новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», – поясняет директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Также в «Связь.ON» можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае «Мегафон» начал продажи сим-карт в сети «Комус» и в гипермакетах «Линия» в Черноземье. В июле сим-карты оператора появились в крупнейшей в России сети гипермаркетов «Лента».

Также «Мегафон» последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon. В этом году – с «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет».

Активация сим-карт происходит на сайтах «Мегафона» и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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