РЖД допускает дополнительные поезда через Челябинск

Через Челябинск пройдут маршруты шести новогодних поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в новогодние каникулы будут курсировать 6 дополнительных поездов по самым популярным маршрутам.

Составы проследуют:

из Челябинска в Нижневартовск (26 декабря 2024 года, 7 и 11 января 2025 года, обратно из Нижневартовска – 8 и 12 января 2025 года);

из Приобья в Челябинск (30 декабря 2024 года);

из Оренбурга в Москву (из Оренбурга 27, 28 декабря 2024 года, 2, 4, 6, 8, 10 января 2025 года, обратно из Москвы – 29, 30 декабря 2024 года, 4, 6, 8, 10, 12 января 2025 года);

из Оренбурга в Тюмень (из Оренбурга 4 и 8 января 2025 года, обратно из Тюмени – 6 и 10 января).

График курсирования дополнительных поездов можно посмотреть на сайте РЖД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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