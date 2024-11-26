Покупатели в России стали реже приобретать товары по скидкам

Доля продаж по акциям в российских магазинах продолжает снижаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 12 месяцев (с сентября 2023 по сентябрь 2024 года) доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками на офлайн-рынке продолжила снижаться (–8,5 процентных пункта до 41,3%). Такие данные приводит маркетинговая компания «Нильсен» в своем телеграм-канале.

Тон в этом задает продовольственный сегмент, где покупатели стали обращать внимание на промо-акции на 10% реже. Тогда как на непродовольственном рынке произошли незначительные изменения.

«Такая динамика коррелирует с уровнем восстановления обеих индустрий. Если темпы роста продаж первой давно вышли в плюс (в упаковках), то во второй процесс восстановления происходит медленнее и требует дополнительных стимулов для привлечения спроса», – отмечают специалисты.

Уровень промоактивности на онлайн-рынке FMCG остается высоким: в последние 12 месяцев он составил 66,2%. Однако важно отметить, что и в канале электронной коммерции произошло снижение (–4,8% за то же время).

Впрочем, несмотря на снижение доли краткосрочного промо в цифрах, покупатель, приходя в магазин, может увидеть даже больше товаров по акции, чем годом ранее. Зачастую это связано с переключением игроков на механику долгосрочного промо, рассказали в компании.

«Возможно, в 2025 мы увидим не просто дальнейшую экспансию этой стратегии, но и следующий шаг ее эволюции: внедрение краткосрочных скидок внутри долгосрочных, то есть снижение цен от уровня уже сниженной цены. Такой шаг может дополнительно привлечь покупателей в условиях конкуренции и позволит более гибко регулировать работу с ценовой стратегией», – замечает директор по аналитике и консалтингу «Нильсен» Марина Волкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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