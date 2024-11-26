Челябинца, сбившего пятерых пешеходов, отправили под административный арест

В Челябинске отправили под арест водителя, сбившего пятерых пешеходов на тротуаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 ноября, мировой суд Калининского района Челябинска рассмотрел административное дело в отношении 47-летнего бизнесмена, совершившего в состоянии алкогольного опьянения аварию с пятью пострадавшими.

Напомним, жуткая авария произошла вчера, 25 ноября, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Автомобиль BMW X6 на скорости врезался в группу пешеходов, стоящих в ожидании зеленого сигнала светофора. Не сбавляя скорости, машина сбила нескольких человек и дорожный знак, после чего удалилась, увеличив скорость. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок, который в момент наезда находился в коляске.

По данным областного минздрава, двух пострадавших направили на амбулаторное лечение, еще двое взрослых и малыш остаются в больнице.

Водителя задержали. Выяснилось, что 47-летний предприниматель, торгующий хлебом, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело, а также составили административный протокол.

В ходе сегодняшнего заседания челябинец вновь заявил, что в сам момент аварии не видел как сбил людей. «Думал, что зеркалом зацепил ограждение», – признался он. При этом попытался объяснить, что не специально покинул место ДТП: просто не сразу понял, что совершил удар – его догнали примерно в 200 метрах от перекрестка, где произошла авария.

В материалах дела говорится, что горожанин выпивал дома три дня, после чего решил уехать на дачу в СНТ «Мичуринец» (при медицинском освидетельствовании содержание спирта в выдыхаемом им воздухе оказался равен 1,074 миллиграмма на литр). Также там отмечается, что за последний год он дважды привлекался к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения.

«Хотел бы, ваша честь, сказать, что осознал всю глубину своего нарушения. Хочу попросить дать возможность помогать потерпевшим. Если уже сейчас начать помогать, то последствия моего поступка не так сильно изменят их жизни, как изменили мою», – заявил южноуралец.

Изучив материалы дела, судья признал челябинца виновным в оставлении места ДТП и приговорил к 15 суткам административного ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube