В Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ

В Челябинске возобновили движение трамваев на ЧТЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».

Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев маршрута №15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина – ЧТЗ.

Трамваи №22 до открытия движения в Ленинский район будут следовать по трассе: Чичерина – Кирова – Карла Маркса – ЧТЗ.

В учреждении отмечают, что при ремонте на этом участке использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, также будет выполнена сварка стыков. Благодаря применению таких технологий планируется снизить уровень шума и вибрации при движении вагонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube