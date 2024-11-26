«Магнитка» упускает победу в матче против «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступает «Авангарду» из Омска после серии буллитов – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали матч соперники не спеша. В первом периоде встречи команды сделали по 16 бросков, по ударам в створ ворот хозяева сохранили незначительное преимущество – 8:7.

Но этого хватило магнитогорцам, чтобы открыть счет. На 16-й минуте южноуральцы организовали быструю атаку. Первый бросок Дмитрия Силантьева голкипер омичей блокировал, а вот на второй удар успевшего к отскоку форварда «Металлурга» у него уже не хватило сил – 1:0. С этим счетом команды и ушли на перерыв.

Во втором игровом отрезке магнитогорцы полностью завладели инициативой. Хозяева уверенно перебросали игроков «Авангарда» – 27:9. По ударам в створ ворот магнитогорцы вели 13:5. Но счет на табло так и не изменился.

В третьей двадцатиминутке гости ринулись отыгрываться. Их атаки стали чаще, но продолжали атаковать и магнитогорцы.

На 58-й минуте встречи Данила Юров нарушает в борьбе с Ридом Буше, и «Магнитка» остается в меньшинстве за 2 минуты 12 секунд до конца периода.

«Авангард» снимает вратаря, и в составе 6 X 4 гости осаждают южноуральцев в их зоне. Рид Буше бьет на пятак, где Наиль Якупов подставляет клюшку, отправляя шайбу в ворота «Металлурга» – 1:1 за 37 секунд до сирены. Окончательное решение вопроса откладывается на овертайм.

На 62-й минуте встречи уже «Авангард» остается в меньшинстве. Но не дают хозяевам воспользоваться численным преимуществом. В итоге ппротивостояние переходит в серию буллитов. И точку ставит Рид Буше – 2:1 в пользу омского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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