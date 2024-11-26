«Трактор» вырывает победу в овертайме в матче в Минске

Челябинский «Трактор» в Минске в овертайме одерживает тяжелую победу в матче против «Динамо» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале матча активнее были хозяева. Минчане явно перебросали челябинцев в первом тайме – 23:13. При этом на 11 ударов в створ ворот от «Динамо» челябинцы ответили лишь тремя. Но один из этих трех бросков закончился голом.

На 9-й минуте игрок минчан отправился на скамью штрафников, получив два малых штрафа. И на второй двухминутке гости добились успеха. Сергей Телегин отдал пас от синей линии в левый круг вбрасывания, где шайбу ждал Максим Шабанов, кистевым броском вколотивший ее в дальний угол ворот – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Во втором периоде обе команды стали активнее. Игра выровнялась и стала острее. На 25-й минуте Джош Брук первым успевает к отбитой Сергеем Мыльниковым шайбе – 1:1. На 35-й минуте минчане теряют шайбу в средней зоне, Семен Дер-Аргучинцев скидывает шайбу Дилану Сикуре, и тот практически с середины зоны хозяев низом поражает ворота «Динамо» – 2:1, челябинцы вновь выходят вперед.

Но на 37-й минуте уральцы остаютя в меньшинстве, и на 38-й минуте встречи Александр Волков возвращает равновесией – 2:2.

На 43-й минуте матча на скамью штрафников отправляется уже игрок минского клуба – Кристиан Хенкель. Хозяевам почти удается отбиться, но одновременно с выходом защитника «Динамо» Виталий Кравцов бьет от синей линии, а Александр Кадейкин добивает отбитую шайбу обратно в ворота – 3:2.

Челябинцы не успокаиваются и продолжают штурмовать ворота хозяев. Но твердо стоит вратарь белорусской команды.

Во второй половине третьего периода минчане усиливают давение на ворота «черно-белых». Но уверенно играет Сергей Мыльников.

На 59-й минуте хозяева берут тайм-аут перед вбрасыванием в зоне «Трактора». Вратарь минчан покидает площадку, и они вшестером бросаются на штурм ворот гостей. Первый бросок голкипер челябинцев отражает, но не удается ему зафиксировать шайбу, и Кристиан Хенкель проталкивает ее в ворота – 3:3, и команды ждет овертайм.

Дополнительное время начинается атакой «Динамо», но на месте Сергей Мыльников. А заканчивается овертайм точным броском Александра Кадейкина – 4:3, «Трактор» вырывает победу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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