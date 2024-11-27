26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

27.11.2024, среда

• 10:00 Челябинск – Второй «Челябинский промышленный форум» и межрегиональная специализированная выставка «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение. Агропромэкспо» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

• 11:00 Челябинск – VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. Анализ данных и стратегическое планирование развития образовательных систем» (отель «Парк Сити», ул. Лесопарковая, 6)

• 12:00 Челябинск – Краеведческая лекция «Челябинские «корабли пустыни», или откуда на Урале верблюды: история герба Челябинска» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

• 13:00 Челябинск – Тренинг «Социальный контракт: инструкция по применению» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, этаж 2)

• 16:00 Челябинск – Открытый показ спектакля «От чего люди не летают?». Версия пьесы А. Н. Островского «Гроза» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 3, ауд. 3408) (по записи)

• 17:00 Челябинск – Первый семейный фестиваль настольных игр (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

• 17:30 Челябинск – Интерактивная лекция «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

• 18:15 Челябинск – Тренинг «Берем жизнь в свои руки. Как выйти из состояния жертвы?» (Кризисный центр, ул. Я. Гашека, 2)

• 18:30 Челябинск – Встреча со специалистами Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области (Штаб хранителей наследия, ул. Труда, 89)

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