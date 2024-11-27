В Челябинске автобус насмерть сбил женщину

Автобус сбил челябинку на переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 27 ноября, в 8:25 на пересечении улиц Горького и Котина.

Автобус «Нефаз» под управлением 60-летнего водителя сбил женщину, переходившую регулируемый пешеходный переход, предварительно, на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия челябинка скончалась на месте.

Личность женщины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube