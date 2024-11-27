Мэр Карабаша ушел в отставку

Глава Карабаша заявил о своей отставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Карабаша Станислав Афанасенко заявил о сложении полномочий через два года после своего избрания. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам Афанасенко, он переходит работать на должность советника президента РМК по работе с территориями.

В ближайшее время начнется прием заявок кандидатов на должность главы.

Напомним, пост главы Карабаша Станислав Афанасенко занял в декабре 2022 года. До этого он два месяца исполнял обязанности мэра после досрочной отставки Олега Буданова, ушедшего из мэрии на автозавод «Урал». До перехода в администрацию Карабаша Афанасенко был заместителем генерального директора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь» (входит в структуру РМК).

Челябинск, Виктор Елисеев

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