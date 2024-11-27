В Челябинске огласили приговор «смолинскому маньяку»

В Челябинске поставили точку в судебном процессе о пленении женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 52-летнего местного жителя виновным в похищении двух человек, убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Однако ответственность за совершенное он нести не будет.

Напомним, о жуткой истории стало известно в июле 2023 года, когда в полицию пришла женщина и заявила, что сбежала от насильника и убийцы. Челябинка рассказала, что 14 лет назад рядом с железнодорожным вокзалом познакомилась с мужчиной, который пригласил к себе домой. Девушка (тогда ей было 19 лет) приняла приглашение. Новый знакомый привел ее в частный дом в поселке Смолино. А потом запер и начал насиловать.

К тому времени в доме уже жила другая девушка, которую мужчина представил своей женой. Позже та заявила, что тоже пленница. Через год у нее с хозяином дома произошел конфликт, мужчина несколько раз ударил ее ножом, после чего расчленил и закопал останки на участке. Следующие 13 лет челябинец держал вторую пленницу у себя дома, периодически насилуя.

В июле прошлого года он попал в больницу. Воспользовавшись этим, его пленница сбежала и обратилась в полицию.

Насильника и его мать, которая тоже жила в доме, задержали. Южноуралец признал себя виновным в убийстве, но похищение и насилие отрицал, утверждая, что женщина жила с ним и вступала в сексуальные отношения исключительно добровольно. Его мать и вовсе заявила, что пленница «жила как королева».

В ходе следствия челябинцу провели комплексную судебную сексолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он долгое время страдает психическим заболеванием и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Суд назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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