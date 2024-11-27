Посетителям Таганая предупредили об угрозе геморрагической лихорадки

Любителей умильных фото сотрудники нацпарка «Таганай» предупредили об опасных заболеваниях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», геморрагическая лихорадка (а еще – бешенство) могут стать опасными «сувенирами», с которыми можно вернуться из похода в горы.

«Подцепить инфекцию проще, чем вы думаете. Нужно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото, – предупреждают биологи. – Да, животное может вас укусить».

Сложно привыкнуть к мысли, что эти обитатели национального парка могут проявлять агрессию, ведь к людям они уже привыкли, к тому же многие туристы регулярно угощают рыжих красоток вкусняшками, рассуждают сотрудники «Таганая». Но даже при таком раскладе характер лисиц продолжает оставаться диким, а значит, непредсказуемым.

Кроме того, печенье, хлеб, колбаса и другая человеческая еда для любых лесных животных вредна, напоминают специалисты. Тем более, что такое угощение отучает зверей самостоятельно добывать пищу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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