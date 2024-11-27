Угольное производство уральских металлургов отметили престижной премией

ММК наградили национальное премией за экологичную модернизацию производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал победителем X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» в номинации «Металлургия». Жюри высоко оценило проект строительства самого мощного в России комплекса по выпуску сухого коксующегося угля.

Новая коксовая батарея №12 стала крупнейшим инвестпроектом ММК за последние 10 лет, объем вложений составил 90 млрд рублей. Масштабные инвестиции в высотехнологичные производственные мощности – это часть стратегии компании, которая ставит своей целью повышение эффективности работы комбината с одновременным снижением техногенной нагрузки на окружающую среду.

КБ-12 представляет собой инфраструктурно-технологический комплекс полного цикла: от приемки сырья (угольных концентратов) до подачи готового кокса в доменный цех. Батарея насчитывает 200 печей, общей производительностью 2,5 млн тонн в год. Такой объем покроет половину потребности ММК в сухом коксе, который используется для выплавки чугуна.

Комплекс оснащен новейшими системами сокращения выбросов в атмосферу, а сам запуск позволяет ММК вывести из эксплуатации устаревшие печи. Таким образом, проект имеет значимое экологическое значение для Магнитогорска. Ожидаемый эффект от комплексной модернизации производств на ММК – снижение выбросов на 11 350 тонн в год. В результате техногенное воздействие комбината на окружающую среду достигнет исторического минимума и Магнитогорск получит статус «Чистый город» по показателю «Комплексный индекс загрязнения атмосферы» (КИЗА).

Премия «Приоритет» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. Ее цель – поощрять предприятия, применяющие современные технологии, и стимулировать рост конкурентоспособности отечественной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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