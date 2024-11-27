На Южном Урале снижается смертность от ВИЧ

В Челябинской области снизилась смертность от ВИЧ.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе эпидемиологии областного центра СПИД, снижение составило 5,4%. Положительная тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет, и ситуация в целом управляемая.

На сегодняшний день, охват населения обследованием превышает 30% населения. При этом, только 60% вновь выявленных зараженных становятся на учет.

На сегодняшний под наблюдением врачей находится порядка 31 тысячи южноуральцев с ВИЧ-статусом.

В центре добавляют, что 55% пациентов с ВИЧ – мужчины.

1 и 2 декабря в Челябинской области проведут ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом: южноуральцы смогут пройти тестирование в торгово-развлекательных центрах. Кроме того, бесплатно сделать анализ на ВИЧ-инфекцию можно будет в поликлинике по месту жительства.

Челябинск, Софья Артемьева

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