Жители Ленинского района вышли на улицу из-за годами затопленных подвалов

Челябинцы, уставшие ждать решения проблем с подтоплением подвалов, потребовали встречи с Генпрокурором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 27 ноября, жители улицы Трубников в Ленинском районе Челябинска вышли на массовый сход.

По словам челябинцев, вот уже несколько лет подвалы в их многоквартирных домах затоплены. А во время летних потопов улицу, как и соседнюю улицу Энергетиков, и вовсе затопило. Воду в итоге откачали, но только с улиц: подвалы до сих пор наполняются жидкостью.

Сегодня горожане вышли на сход в надежде, что об их проблеме услышит приехавший в Челябинск Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Вся улица Трубников, вся улица Энергетиков тонет в канализации уже полгода, нас бросили управляющие компании, «выдоили» наши дома и бросили», – цитирует 74.ру жительницу дома №3 по улице Трубников.

Кто-то пытается решить проблему самостоятельно. Но успехов пока нет. «Купили насос, но это не помогает. В квартирах запах, как в туалете. Звоним в УК, они бросают трубки», – говорит жительница одного из соседних домов.

К тому же, как рассказали горожане, в двух из шести подъездов дома по Трубников, 3 до сих пор нет отопления.

Вчера, 26 ноября, к откачке воды из подвалов подключились специалисты, направленные из мэрии. Но, по рассказам жителей, результатов от этого они не ждут: вода вновь возвращается из-за старого коллектора.

Между тем, квитанции на оплату коммунальных услуг приходят регулярно.

Сегодня на встречу с жильцами приехал замглавы Челябинска по коммунальному хозяйству Александр Астахов. Чиновник заверил, что через 2 недели завершат строительство нового коллектора, и тогда проблема затоплений будет решена.

Но это не слишком успокоило челябинцев. Ведь месяц назад, 29 октября, главе Челябинска Алексею Лошкину тоже обещали, что новый коллектор заработает через 2 недели.

В чем причина месячной задержки, вице-мэр сказать горожанам не смог. Представительница же управляющей компании, в свою очередь, обнадежила жильцов, заявив, что отопление запустят уже сегодня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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