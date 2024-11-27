Серьезный провал: генеральный прокурор России возмущен ситуацией в ЖКХ Челябинской области

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего визита в Челябинскую область дал первые поручения. Замечания главы надзорного ведомства указывают на серьезные провали в работе региональных и местных властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди обращений, поступающих генпрокурору от южноуральцев, очень много жалоб на проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Игорь Краснов дал руководителю областной прокуратуры Игорю Донгаузеру поручение провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, обратив особое внимание на работу управляющих компаний. Действию или бездействию всех структур системы должна быть дана уголовно-правовая оценка, а деньги за неоказанные услуги и невыполненные работы должны быть возращены коммунальных услуг. «Люди не живут, а выживают, – возмутился генпрокурор. – Чиновники пренебрегают своими обязанностями перед людьми! Там очень много денег, которые управляющие компании собирают с людей, но тратят на какие-то другие цели».

Отдельное поручение дано по Ленинском району Челябинска: жители территории жалуются на неработающие ливневки, отсутствие уличного освещения, ветхие коммуникации, повсеместные разливы канализации, некачественное водоснабжение и так далее.

Еще одна больная тема – обращение с ТБО. Генпрокурор поручил проверить организацию сбора и вывоза мусора, а также насколько соблюдаются графики.

Кроме того, Игорь Краснов заявил о том, что обратится к министру строительства Иреку Файзуллину и зампреду председателя правительства Марату Хуснуллину с просьбой разобраться, что творится в южноуральской сфере ЖКХ вообще, и Челябинске в частности, проверить, как расходуются средств и есть ли заинтересованность конкретных чиновников в работе с конкретными организациями. «Деньги на все выделяются, нужно разобраться куда они уходят», – подчеркнул генпрокурор.

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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