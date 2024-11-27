Челябинка требует наказать водителя, оскорбившего ее из-за национальности

В Челябинске выясняют обстоятельства нападения автомобилиста на пешехода на тротуаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел у входа на территорию поликлиники, расположенной на Островского – 81. Об этом рассказала жительница Челябинска, на которую напал водитель автомобиля «Хендай».

По словам женщины, она ждала на тротуаре такси, чтобы ехать на госпитализацию, когда на тротуар заехал легковой автомобиль и задел ее бампером.

Затем вместо того, чтобы сдать назад, машина продвинулась вперед и смяла ее сумку. После этого водитель выскочил из авто, но не для того, чтобы извиниться или помочь. На замечания женщины южноуралец отреагировал очень агрессивно. «Он продолжал меня оскорблять неоднократно, повторяя «чурка», «чучело», «вас завезли, чтобы обслуживать нас, русских, я здесь родился, и ты мне ничего не сделаешь», – рассказывает женщина.

Подобное отношение задело челябинку. По национальности она – казашка. Однако родилась в России, всю жизнь жила на Южном Урале, 20 лет живет в Челябинске. Но дело даже не в этом, отмечает она. «А если бы это был трудовой мигрант, – цитирует 74.ру горожанку. – Можно было бы давить его машиной и оскорблять?»

К месту ЧП челябинка вызвала экипаж ГАИ. Полицейские зафиксировали, что инцидент произошел на тротуаре и в результате ДТП повреждена сумка.

Все это произошло 29 октября текущего года. А на днях женщина получила постановление о прекращении производства по административному делу. «В ходе проведения административного расследования было установлено, что при осмотре сумки и автомобиля Hyundai Creta повреждений не обнаружено», – говорится в документе.

С подобной формулировкой челябинка категорически не согласна, настаивая: инспекторы зафиксировали разорванную сумку, есть у нее и фотографии.

Но вызовом ГАИ горожанка не ограничилась. На следующий день она подала заявление в отдел полиции «Курчатовский», где просит привлечь водителя к ответственности за хулиганство. «Противоправные действия водителя Hyundai в отношении меня были вызваны исключительно мотивами национальной ненависти и вражды, утверждением своего национального превосходства и отношением ко мне как к человеку второго сорта», – настаивает челябинка.

Полиция передала материалы об инциденте в прокуратуру Курчатовского района. Но уже для проведения проверки и принятия решения о возбуждении дела по факту административного правонарушения (оскорбление). Эта статья предполагает более мягкое наказание, нежели уголовная статья о хулиганстве.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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