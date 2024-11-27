Биткоин притягивает челябинцев на криптобиржи

Вслед за ростом курса биткоина и других цифровых валют челябинцы стали чаще заходить на сайты, связанные с криптовалютами. Общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи в первые недели ноября вырос на 24% по сравнению с началом октября. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Kraken (увеличение в 3 раза), следом идёт KuCoin (2,7 раза), а замыкает тройку лидеров Bitget (+84%).

Bybit, Binance, и Bitget лидировали в ежемесячном трафике по общему объёму потраченных Мб – 31%, 28% и 15% соответственно.

В тоже время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, биржа Bitfinex потеряла 73%, BingX – 37%. А после разочарования россиян в валюте Hamster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 90% трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в этом месяце.

Рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрём на 8% – 10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27% – 30% всего интернет-трафика на эти биржи.

Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и, в первую очередь, биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объёма торгов, на мировом рынке начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют «uptober»), а сразу после наступления ноября.

Ключевыми для цены валюты стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене, увеличившись почти на 45% (с $68 тыс. до $98 тыс.) к концу месяца. Рост цены криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций.

В свою очередь, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян стали не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия (майнинг цифровой валюты, «майнинг пул», «оператор майнинговой инфрастуктуры»), а также упорядочены определённые действия с криптовалютами. Ещё в начале осени, то есть до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.

Челябинск, Софья Артемьева

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