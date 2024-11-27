Генпрокурор заподозрил южноуральских чиновников в аффилированности с дорожниками

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал проверить южноуральских чиновников на аффилированность с компаниями, занимающимися ремонтом и содержанием дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу надзорного ведомства удивило, почему дороги в регионе ремонтируют зимой. «Необходимо пресекать такие связи, – заявил Краснов. – Нужно тщательно проверить эту сферу».

Кроме того, генпрокурор поручил проверить общественный транспорт в Челябинске и Коркино: его подчиненные должны оценить состояние автопарка, адекватность стоимости проезда и графика движения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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